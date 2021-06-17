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قبل يوم من الانتخابات الرئاسية.. إيران تدخل الصمت الانتخابي

سكت المرشحون، وخيّم الصمت الانتخابي على إيران، وذلك قبل يوم من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين لاختيار مرشحهم للفترة الرئاسية القادمة. وشهدت الانتخابات في ساعاتها الأخيرة انسحابات عدد من المرشجين.
17/6/2021
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