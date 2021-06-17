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03:49

عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. غموض وضبابية وقليل من التفاؤل

لم يغير الصمت الانتخابي كثيرا في المشهد في إيران، حيث إن الدعاية الانتخابية لم تكن صاخبة بفعل حالة الإحباط التي تسيطر على الناخب الإيراني، وتراجع ثقته بتغيير الواقع الاقتصادي الصعب للبلاد.
17/6/2021
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