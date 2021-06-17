search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
03:49
عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. غموض وضبابية وقليل من التفاؤل
لم يغير الصمت الانتخابي كثيرا في المشهد في إيران، حيث إن الدعاية الانتخابية لم تكن صاخبة بفعل حالة الإحباط التي تسيطر على الناخب الإيراني، وتراجع ثقته بتغيير الواقع الاقتصادي الصعب للبلاد.
17/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
تقرير أممي: رقم قياسي بأعداد النازحين في السنوات العشر الأخيرة
play
02:39
الصين.. انطلاق كرنفال منتصف العام للتسوق الإلكتروني
play
02:33
ظاهرة الصمغ البحري في سواحل عدد من المدن التركية
play
02:15
دكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. مهمة الداعية وصفاته
play
04:10
مقاطع حول هذه القصة
تقرير أممي: رقم قياسي بأعداد النازحين في السنوات العشر الأخيرة
play
02:39
الصين.. انطلاق كرنفال منتصف العام للتسوق الإلكتروني
play
02:33
ظاهرة الصمغ البحري في سواحل عدد من المدن التركية
play
02:15
دكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. مهمة الداعية وصفاته
play
04:10
المزيد من التقارير الإخبارية
تقرير أممي: رقم قياسي بأعداد النازحين في السنوات العشر الأخيرة
الصين.. انطلاق كرنفال منتصف العام للتسوق الإلكتروني
ظاهرة الصمغ البحري في سواحل عدد من المدن التركية
دكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. مهمة الداعية وصفاته
الأكثر قراءة
ديشان يشيد بغريزمان: “الأعظم على الإطلاق”.. وروسي: قيمة لاعبي منتخب فرنسا تفوق المجر 15 ضعفا
سنوات الانقلاب والخديعة.. كيف نشأت دولة الطائفية الدموية في سوريا الحديثة؟!
طفل يحرج الرئيس الفرنسي بسؤاله عن الصفعة التي تلقاها وهكذا كان رده
بعد اعتذاره لضحايا “رابعة”.. عمرو واكد: محمد مرسي شهيد وضحية للظلم والاستبداد