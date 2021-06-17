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02:23

شارع المتنبي الوجهة الأشهر لشراء الكتب في العراق

يعد شارع المتنبي في بغداد الوجهة الأشهر لشراء الكتب. وقد ساهم إقبال العراقيين بشكل فاعل في إنعاش سوق دور النشر. في هذه الأثناء تجري أعمال الدورة 22 للمعرض الدولي للكتاب، وشهدت أروقته إقبالا ملحوظا.
17/6/2021
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