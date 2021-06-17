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خامنئي يحذر من تأثير انخفاض المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية مرتبطة بشكل مباشر بالضغوط التي تفرض على البلاد، مشيرا إلى أن انخفاض المشاركة يعني زيادة الضغوط على البلاد لا سيما الاقتصادية.