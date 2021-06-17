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حصار امتد 15 سنة و3 حروب مدمرة.. أزمات قطاع غزة تهدد حياة مليوني نسمة

يعاني قطاع غزة من أزمات اقتصادية خانقة بسبب الحصار وجولات التصعيد الإسرائيلية، وتنعكس تداعياتها على العديد من الجوانب في حياة مليوني نسمة يعيشون في القطاع المحاصر منذ 15 سنة تعرض لـ3 حروب مدمرة.