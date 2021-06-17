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جدل بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول تقييم مسيرة الأعلام

جدل بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول تقييم مسيرة الأعلام التي نظمها متطرفون بمدينة القدس المحتلة، بعض المحلليين يجدون أن مجرد السماح بتنظيم المسيرة يعد انتصارا ضد حركة حماس.