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57:00
الحصاد 2021/6/16
سلطت إيمان عياد في ملفات الحصاد بتاريخ (2021/6/16) الضوء على مجريات القمة الأولى التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أطلت على التحضيرات للانتخابات الرئاسية الإيرانية .
16/6/2021
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