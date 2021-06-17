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الحصاد 2021/6/16

سلطت إيمان عياد في ملفات الحصاد بتاريخ (2021/6/16) الضوء على مجريات القمة الأولى التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أطلت على التحضيرات للانتخابات الرئاسية الإيرانية .
16/6/2021
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