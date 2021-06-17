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افتتحوا له ركنا في حي الشيخ جراح.. شباب مقدسيون يكرمون صاحب مكتبة قصفت بغزة

قامت مجموعة من الشباب الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بتكريم سمير منصور، وهو صاحب مكتبة قصفت إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكان التكريم عبر افتتاح ركن لهذه المكتبة في الحي.