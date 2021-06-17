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أبرز مرشحي الرئاسة الإيرانية وبرامجهم الانتخابية

يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع غدا الجمعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ويختار الناخبون مرشحهم للمنصب من بين 4 مرشحين. التقرير يستعرض سيرة هؤلاء المرشحين وبرامجهم الانتخابية.