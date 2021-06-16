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وزراء الخارجية العرب في الدوحة يدعون مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في الدوحة وجهوا من خلاله دعوة لمجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث أزمة سد النهضة، وسط حديث عن إجراءات تدريجية قد تتخذها الجامعة العربية لدعم مصر والسودان.