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مجلس الشورى القطري يفتتح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

افتتح مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقال رئيس مجلس الشورى السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن افتتاح المكتب يعتبر نقلة نوعية في مساعي المجتمع الدولي.