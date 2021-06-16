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ماذا ينتظر الشباب الإيراني من مرشحي الرئاسة؟

يشكل الشباب شريحة اجتماعية كبيرة في المجتمع الإيراني، وتتنوع مطالب الشباب من مرشحي الرئاسة؛ من إيجاد حل لمشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، إلى ضرورة إعطاء أهمية للتعليم.