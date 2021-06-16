البث الحي
02:19

قصف أحد مستشفيات عفرين السورية يفاقم المعاناة الإنسانية فيها

يعاني سكان مدينة عفرين بريف حلب السوري من الحصول على الخدمات الطبية المجانية، وتتزايد هذه المعاناة بعد خروج أحد مستشفيات المدينة من الخدمة بسبب قصفه من قبل الوحدات الكردية كما تقول المعارضة المسلحة.
15/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. الإصلاحيون والمحافظون وانتقادات من الداخل

02:53
(الجزيرة)

جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

02:24
(الجزيرة)

مبادرة حاويات الملابس المستعملة تسعد فقراء العراق

01:51
(الجزيرة)

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

02:23
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. الإصلاحيون والمحافظون وانتقادات من الداخل

02:53
(الجزيرة)

جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

02:24
(الجزيرة)

مبادرة حاويات الملابس المستعملة تسعد فقراء العراق

01:51
(الجزيرة)

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

02:23
المزيد من التقارير الإخبارية

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. الإصلاحيون والمحافظون وانتقادات من الداخل

(الجزيرة)

جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

(الجزيرة)

مبادرة حاويات الملابس المستعملة تسعد فقراء العراق

(الجزيرة)

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية على غزة

غارة إسرائيلية على غزة خلال العدوان الأخير (الجزيرة)

شاهد- قرية تونسية سكانها صم وبكم ويتحدثون بلغة الإشارة.. ما السر؟

(الجزيرة)

اتهموه بالاستخفاف بالجماهير وشركته بالكذب.. استمرار الهجوم على “الدحيح”

أحمد الغندور حقق شهرة كبيرة ببرنامجه الدحيح (مواقع التواصل الاجتماعي)