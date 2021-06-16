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قصف أحد مستشفيات عفرين السورية يفاقم المعاناة الإنسانية فيها

يعاني سكان مدينة عفرين بريف حلب السوري من الحصول على الخدمات الطبية المجانية، وتتزايد هذه المعاناة بعد خروج أحد مستشفيات المدينة من الخدمة بسبب قصفه من قبل الوحدات الكردية كما تقول المعارضة المسلحة.