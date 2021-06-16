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02:35

في الدوحة.. هل تتم حلحلة أزمة سد النهضة؟

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رغبة بلاده في التوصل إلى حل تفاوضي لأزمة سد النهضة، وانتقد ما وصفه بالتعنت والتنصل الإثيوبي من الاتفاقات. من جانبها رفضت إثيوبيا الموقف الصادر عن جامعة الدول العربية
16/6/2021
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