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في أولى رحلاته.. بايدن يحاول ترميم علاقات واشنطن الخارجية

أيام عمل مرهقة ومزدحمة بالمواعيد هي أيام الرئيس الأميركي جو بايدن في أولى رحلاته الخارجية، يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، وأخرى في بريطانيا ضمته مع قادة الدول السبع الكبرى.