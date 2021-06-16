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02:35
حكومة بينيت تسمح بتنظيم مسيرة الأعلام وغضب بالضفة
بعد أقل من أسبوع على توليها مهامها سمحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت بتنظيم مسيرة الأعلام أمام باب العامود بالحرم القدسي.
15/6/2021
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