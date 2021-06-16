البث الحي
02:35

حكومة بينيت تسمح بتنظيم مسيرة الأعلام وغضب بالضفة

بعد أقل من أسبوع على توليها مهامها سمحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت بتنظيم مسيرة الأعلام أمام باب العامود بالحرم القدسي.
15/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. الإصلاحيون والمحافظون وانتقادات من الداخل

02:53
(الجزيرة)

جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

02:24
(الجزيرة)

مبادرة حاويات الملابس المستعملة تسعد فقراء العراق

01:51
(الجزيرة)

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

02:23
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. الإصلاحيون والمحافظون وانتقادات من الداخل

02:53
(الجزيرة)

جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

02:24
(الجزيرة)

مبادرة حاويات الملابس المستعملة تسعد فقراء العراق

01:51
(الجزيرة)

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

02:23
المزيد من التقارير الإخبارية

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. الإصلاحيون والمحافظون وانتقادات من الداخل

(الجزيرة)

جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

(الجزيرة)

مبادرة حاويات الملابس المستعملة تسعد فقراء العراق

(الجزيرة)

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية على غزة

غارة إسرائيلية على غزة خلال العدوان الأخير (الجزيرة)

شاهد- قرية تونسية سكانها صم وبكم ويتحدثون بلغة الإشارة.. ما السر؟

(الجزيرة)

اتهموه بالاستخفاف بالجماهير وشركته بالكذب.. استمرار الهجوم على “الدحيح”

أحمد الغندور حقق شهرة كبيرة ببرنامجه الدحيح (مواقع التواصل الاجتماعي)