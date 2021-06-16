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حكومة بينيت تسمح بتنظيم مسيرة الأعلام وغضب بالضفة

بعد أقل من أسبوع على توليها مهامها سمحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت بتنظيم مسيرة الأعلام أمام باب العامود بالحرم القدسي.