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جولة سياحية تظهر جمال مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية

تعد مدينة فلوريانو بوليس البرازيلية مدينة جاذبة للسياح بسببب موقعها الجغرافي الخاص وجمال طبيعتها، بالإضافة إلى روح شعبها المضياف، أثبتت أحقيتها بما لقبها به البرازيليون الجزيرة الساحرة.
16/6/2021
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