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جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر بـ105 مقاعد، متبوعا بمجموعة القوائم المستقلة التي حصلت على 78 مقعدا.
16/6/2021
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