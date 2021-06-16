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جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر بـ105 مقاعد، متبوعا بمجموعة القوائم المستقلة التي حصلت على 78 مقعدا.