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العلاقات الأميركية الروسية.. محطات التوتر والاستقرار

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا منعطفات ومراحل مختلفة منذ ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2009، وتراوحت بين الاستقرار حينا والتوتر أحيانا.