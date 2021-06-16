56:14

الحصاد 2021/6/15

سلطت إيمان عياد في ملف “الحصاد” بتاريخ (2021/6/15) الضوء على التطورات في القدس والضفة وغزة بعد تنظيم اليمين المتطرف الإسرائيلي مسيرة الأعلام،