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البيت الأبيض يعلن أول إستراتيجية لمكافحة "الإرهاب المحلي"

علن البيت الأبيض عن أول إستراتيجية قومية لمكافحة ما وصفه بالإرهاب المحلي. يأتي ذلك في ظل تحذير الأجهزة الأمنية من تهديد الجماعات المتطرفة المتزايد بعد أحداث اقتحام مقر الكونغرس مطلع العام الحالي.