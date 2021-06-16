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اختتام أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة

اختتمت في العاصمة القطرية أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث التطورات في المنطقة ولا سيما الأوضاع في فلسطين والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.