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إغلاق المعابر يكبد القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة بغزة

تتكبد القطاعات الاقتصادية في غزة خسائر نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي تصدير جميع أنواع السلع وإغلاق المعابر مع القطاع. ويطالب أصحاب المشاريع الاقتصادية في غزة بالتدخل العاجل لفتح المعابر.