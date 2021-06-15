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من الدوحة.. هل تتم تسوية الخلاف بشأن سد النهضة؟

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتم السعي لحل دبلوماسي لأزمة السد، ومصر والسودان لديهما القدرات اللازمة للدفاع عن مصالحهما. جاء ذلك في معرض حديثه عن الجهود الرامية للحد من الخلافات.