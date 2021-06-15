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من الإعلام الإسرائيلي.. التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة

وسائل الإعلام في إسرائيل تراقب عن كثب كيف ستنجز الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها العاجلة، في ظل التحديات السياسية والأمنية والأيديولوجية التي تواجهها.