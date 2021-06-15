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من أجل حياة أفضل.. فلسطينية تطلق مشروعا لإنتاج نباتات عطرية وطبية

قصة السيدة الفلسطينية أماني أبو لطيفة التي أطلقت مشروعا لإنتاج نباتات عطرية وطبية، لاقى المشروع الذي بدأ من حقل صغير في غزة، رواجا في القطاع، بسبب أسعار وجودة تلك المنتجات.