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02:31
مرشحو الرئاسية في إيران يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي
تحول تطبيق “كلوب هاوس” (Clubhouse) في إيران إلى منصة للحوار السياسي في ظل الانتخابات الرئاسية. كما استطاعت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستغرام (Instagram) أن تلعب دورا مهما في الحملات الانتخابية.
15/6/2021
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