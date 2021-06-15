01:40

لتكون متنفس أطفال الحي.. عراقي يحول شارع بيته لحديقة

تعد الحديقة المنزلية متنفسا لراحة سكان البيت، سبهان محمد غانم أحد سكان مدينة الموصل القديمة شمال العراق، سعى من خلال حديقة منزله لإحياء وإعمار أزقة مدينته.