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قمة مرتقبة بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف

قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، ومن المنتظر أن يناقش الجانبان جملة واسعة من القضايا، بعضها موضع خلاف والبعض الآخر قد يفتح أطرا للتعاون بين البلدين.