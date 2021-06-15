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فلسطينيات جامعيات يعملن في فلاحة الأرض

أصبحت الزراعة من الموضوعات الساخنة بعد ارتفاع أسعار الغذاء في شتى أنحاء العالم. ففي غزة تعمل نساء على معالجة التحديين الزراعيين الملحين اللذين يواجههما القطاع وهما تحسين أمن الغذاء وتحقيق التنمية.