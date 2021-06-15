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02:00
طالبان ترفض تأمين الناتو مطار كابل الدولي
أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها تعتبر قرار حلف الأطلسي إبقاء قواته لتأمين مطار كابل الدولي استمرارا لاحتلال أفغانستان، وانتهاكا صريحا لاتفاق الدوحة.
15/6/2021
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