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طالبان ترفض تأمين الناتو مطار كابل الدولي

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها تعتبر قرار حلف الأطلسي إبقاء قواته لتأمين مطار كابل الدولي استمرارا لاحتلال أفغانستان، وانتهاكا صريحا لاتفاق الدوحة.
15/6/2021
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