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ترقب قبيل بدء “مسيرة الأعلام” التي دعت إليها مجموعات يمينية متطرفة في القدس

تنظم مجموعات يمينية واستيطانية متطرفة -اليوم الثلاثاء- ما تعرف بـ“مسيرة الأعلام” في شوارع القدس، بينما نشرت الشرطة الإسرائيلية تعزيزات كبيرة في المدينة خوفا من مواجهات.
15/6/2021
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