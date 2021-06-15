02:39

تجارب ألمانية.. من حصلوا على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يتمتعون بمناعة أقوى

أشارت نتائج أولية لتجارب أجرتها جامعة سارلاند الألمانية إلى أن مناعة من تلقوا جرعتي لقاح مختلفتين -أي مثلا جرعة من لقاح أسترازينيكا وفايزر- كانت أقوى من مناعة الأشخاص الذين تلقوا نفس النوع.