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02:39
تجارب ألمانية.. من حصلوا على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يتمتعون بمناعة أقوى
أشارت نتائج أولية لتجارب أجرتها جامعة سارلاند الألمانية إلى أن مناعة من تلقوا جرعتي لقاح مختلفتين -أي مثلا جرعة من لقاح أسترازينيكا وفايزر- كانت أقوى من مناعة الأشخاص الذين تلقوا نفس النوع.
14/6/2021
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