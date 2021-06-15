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01:52
بينهم قادة في الإخوان.. محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 12 شخصا
أيدت محكمة النقض في مصر حكما بالإعدام في حق 12 شخصا، بينهم قادة في الإخوان المسلمين، وخففت العقوبة لـ31 آخرين من الإعدام إلى المؤبد، وذلك في القضية المعروفة بفض اعتصام رابعة.
14/6/2021
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آخر تحديث: 15/6/2021
01:05 AM (مكة المكرمة)
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