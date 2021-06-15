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بنيامين نتنياهو يتوعد بإسقاطها.. الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتسلم مهامها

تسلمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت مهامها أمس، وسط وعيد من زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو بإسقاطها في أسرع ما يمكن.