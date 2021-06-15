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اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين

يحتفل العالم يوم 15 يونيو/حزيران من كل عام باليوم العالمي للتوعية حول إساءة معاملة المسنين. ففي إسبانيا يحل اليوم وسط مراجعات لوقائع مؤلمة من الإهمال في دور مسنين فتكت بهم الجائحة.