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25:45
المرصد- عودة الجدل حول نشأة كورونا بعد 18 شهرا على الجائحة
تناولت حلقة (2021/6/14) من برنامج “المرصد” المواضيع: “بعد تدهور صورتها إثر الحرب على غزة.. إسرائيل تشن حملة واسعة ضد الصحفيين”. وعودة الجدل للإعلام حول نشأة فيروس كورونا بعد عام ونصف العام.
14/6/2021
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