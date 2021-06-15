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العملة اللبنانية تخسر أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار

تراجعت قيمة العملة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، حيث وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 15 ألفا و300 ليرة. وبذلك تكون الليرة قد خسرت أكثر من 90% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية عام 2019.