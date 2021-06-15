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الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتسلم مهامها وسط تعهد من نتنياهو بإسقاطها

تسلّم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت مهامها اليوم الاثنين، وسط وعيد من زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتنياهو بإسقاطها في أسرع ما يمكن. وجرى الاستلام والتسلم دون أي مراسم.