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الانتخابات الرئاسية.. إيران وثنائية الإصلاحي والمحافظ

نتعرف على أبرز الشخصيات التي ترشحت في الانتخابات الإيرانية، ومثلت التيارات السياسية المختلفة، والمحطات التاريخية لثنائية التيارين المحافظ والإصلاحي في تقرير محمد رجيب.