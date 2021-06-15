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إدارة بايدن تؤكد تقييمها للأنباء التي تتحدث عن تسرب نووي في مفاعلين صينيين

تقيّم الأجهزة المتخصصة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأنباء عن حدوث تسرب نووي من منشأة للطاقة بالصين تضم مفاعلين نوويين، يأتي ذلك بعد تحذير أطلقته شركة فراماتوم الفرنسية التي شاركت ببناء المفاعل.