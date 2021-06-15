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أزمة سد النهضة بين الخيارين القانوني والعسكري.. ماذا يقول الخبراء؟

تناول الخبراء أحمد فريد مولانا وموسى شيخو وأحمد المفتي موقف المجتمع الدولي من أزمة سد النهضة، وأبعاد الموقف الإثيوبي، وهل أخطأت مصر والسودان في التعامل قانونيا وتفاوضيا مع الأزمة؟