البث الحي
10:05

نافذة من بريطانيا.. قراءة قي نتائج قمة السبع

قدم محمود مراد من بريطانيا قراءة لأهم القضايا والنتائج التي تمخضت عنها قمة الدول السبع الكبار التي استضافتها بريطانيا على مدى 3 أيام، وبحثت التصدي للأوبئة الصحية ومواجهة نفوذ روسيا والصين، كما تطرقت
13/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/13)

56:37
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم"2021/6/13

23:19
(الجزيرة)

نافذة من الجزائر.. تعقيدات قانون الانتخابات الجديد

09:45
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/12

56:40
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/13)

56:37
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم"2021/6/13

23:19
(الجزيرة)

نافذة من الجزائر.. تعقيدات قانون الانتخابات الجديد

09:45
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/12

56:40
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/6/13)

(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم"2021/6/13

(الجزيرة)

نافذة من الجزائر.. تعقيدات قانون الانتخابات الجديد

(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/12

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قرية النائمين.. لماذا يسقط أهالي “كالاتشي” في سبات مفاجئ؟

على مدى عامين احتار العلماء والأطباء والمسؤولون في تفسير ما يحدث لأهالي قرية كالاتشي (مواقع التواصل الاجتماعي)

مظاهرات تطالب بمحاكمة نتنياهو وسجنه.. حكومة بينيت تعقد جلسة احتفالية وترحيب دولي واسع بتشكيلها

الآلاف انطلقوا في مسيرة بتل أبيب رافعين العلم الإسرائيلي ولافتات كتب عليها &#34;وداعا بيبي&#34; (الأناضول)

أسئلة سخيفة وعمل مخز.. شاهد- زيدان يثور في وجه صحفي بأول ظهور له منذ رحيله من ريال مدريد

زيدان غادر ريال مدريد قبل عام من نهاية عقده (رويترز)

من هو نفتالي بينيت تلميذ نتنياهو الذي أطاح به؟

(الجزيرة)