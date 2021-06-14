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نافذة من بريطانيا.. قراءة قي نتائج قمة السبع

قدم محمود مراد من بريطانيا قراءة لأهم القضايا والنتائج التي تمخضت عنها قمة الدول السبع الكبار التي استضافتها بريطانيا على مدى 3 أيام، وبحثت التصدي للأوبئة الصحية ومواجهة نفوذ روسيا والصين، كما تطرقت