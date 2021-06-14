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منح الثقة للحكومة الجديدة.. كيف تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية جلسة الكنيست؟

تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة جلسة الكنيست التي منحت الثقة للحكومة الجديدة بتصويت ينهي حقبة بنيامين نتنياهو، وتأمل إلى الوصول لمستقبل يعود بالبلاد إلى الأعراف الديمقراطية.