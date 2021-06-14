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02:21
معمل لتدوير مخلفات البلاستيك الزراعية بالأردن
تعاني منطقة وادي الأردن من تراكم مخلفات البلاستيك الزراعية، وتشكل هذه المخلفات في المملكة نحو 20% من إجمالي المخلفات في البلاد، الأمر الذي دفع مستثمرين لإنشاء معمل لتدويرها.
14/6/2021
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