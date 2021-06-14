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قمة مجموعة الدول السبع.. ما الذي أسفر عنه لقاء القادة؟

طرحت على طاولة قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في كورنوال قضايا كثيرة، منها اللقاحات وحالة الطوارئ المناخية والمخاطر التي تشكلها روسيا والصين، فضلا عن قيم الديمقراطية والألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو