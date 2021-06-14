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في مفاوضات فيينا بشأن ملف إيران النووي.. تقدم مستمر ولا بوادر لاتفاق وشيك

رغم أن كل الأطراف المشاركة في المفاوضات التي تستضيفها فيينا منذ 11 أسبوعا تؤكد تواصل حدوث تقدم في كل جولة وفي كل جلسة، ورغم تفاؤل الجميع بإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني، فإنه لا بوادر لإتفاق
13/6/2021
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