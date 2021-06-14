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فيروسات من طين.. الملتقى الأول للخزافين العرب افتراضيًا

لكل مهنة سحرها الخاص الذي يسحب من يقرر المضي قدمًا للاستمرار فيها. الفنان التشكيلي الكويتي علي العوض سحبه حب فن الخزف فأتقنه وغرق في تفاصيله، وسعى لإقامة الملتقى الأول للخزافين العرب افتراضيًا.