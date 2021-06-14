02:25

جدل في تونس بشأن تملك الأجانب العقارات السكنية

يدور في تونس جدل واسع بشأن تملك الأجانب العقارات السكنية، وتتخوف شريحة من التونسيين من أن يؤثر هذا القرار على أسعار قطاع العقارات في البلاد، في حين يرى آخرون أن ذلك سيزيد نشاط هذا القطاع.