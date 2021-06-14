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تصعيد عسكري لقوات النظام وحلفائه بريف إدلب الجنوبي

يشهد ريف إدلب الجنوبي منذ أيام تصعيدا عسكريا من قبل قوات النظام وحلفائه من الروس، وتقول المعارضة إن ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم 6 عسكريين قتلوا جراء التصعيد الأخير.